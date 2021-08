Un pitone di tre metri sotto la tettoia di una casa di Biella

Un pitone di tre metri è stato recuperato dai vigili del fuoco in una casa di Biella.

Il rettile aveva trovato rifugio sotto la tettoia di una casa in via Ivrea. L’animale è stato avvistato da una donna che l’ha visto dalla terrazza e ha subito allertato le forze dell’ordine per il recupero.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il veterinario Asl. L’animale, non provvisto di microchip, è stato salvato e affidato a un rettilario.