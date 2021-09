Ai Giardini estensi una giornata di solidarietà per le mense dei poveri di Varese

Questa mattina, mercoledì 15 settembre, è stata presentata la “settima” edizione di Varese Solidale, che quest’anno a causa delle restrizioni dovute dal Covid ha cambiato formula, rinunciando alla classica cena solidale, ma optando per un’intera giornata, sabato 18 settembre, completamente dedicata alla raccolta fondi da devolvere alla Mensa della casa della carità della Brunella, alla mensa delle suore della riparazione di via Luini, al banco di solidarietà alimentare e alla mensa solidale della croce rossa che riaprirà nei prossimi giorni.

L’evento, “Aggiungi un pasto a tavola” si terrà ai Giardini Estensi: “Modalità diversa ma finalità e spirito rimangono gli stessi – ha affermato Giuseppe Redaelli – in questi anni sono state più di 50 le associazioni che hanno aderito. E tutti i cittadini, partecipando, insieme a noi e a tutte queste associazioni, ci aiuteranno a tenere alta la bandiera della solidarietà”.

Il programma della giornata prevede dalle 10 alle 16.30 la presenza dei banchetti delle varie associazioni posizionati lungo via Sacco (la strada rimarrà chiusa solo al trasporto pubblico). Dalle 10.30 alle 12 all’interno dei giardini si terranno delle gare di corsa: “Essendo una giornata di solidarietà abbiamo organizzato delle corse di gruppo per i più piccoli, che partiranno tutti insieme e taglieranno il traguardo tutti assieme, condividendo la fatica – ha raccontato Umberto Croci, rappresentante del gruppo Alpini di Varese – alla fine sarà consegnata a tutti una medaglia e un pacco gara con alcuni gadget. I grandi percorreranno invece 1.8 km, fino in cima al giardino di villa Mirabello. Ci si iscrive al momento con un’offerta libera”.

Dopo le corse ci sarà l’apertura degli spazi gastronomici, mentre sono tre le iniziative principali della serata: alle 15 e 16.30 nel Salone Estense si terrà il “Il Melologo” parole, musica e immagini per famiglie e bambini con Anna Pedrazzini al pianoforte e Liliana Maffei; alle 18, invece, musica con i “Fiö de la Serva” e dalle 20 intrattenimento con Max Laudadio presso la tensostruttura dei Giardini.

Alle 21.30 si concluderà la giornata con l’Estrazione dei biglietti della lotteria i cui premi saranno opere di artisti famosi nel territorio di Varese. La lotteria nel 2019 aveva portato un’entrata consistente di 25.000 euro, raccolti e distribuiti. In cinque edizioni Varese Solidale è riuscita a raccogliere più di 100.000 euro poi devoluti per le famiglie in difficoltà.

Dopo la pandemia nel Varesotto si è registrato un incremento della fascia di povertà relativa a persone che non sono mai state povere prima. La mensa della Casa della Carità ospitava 80 persone prima della pandemia, mentre durante la pandemia erano arrivati a 150. Ora il numero di ospiti rimane intorno ai 100. “E’ Importante intervenire tempestivamente per evitare che queste situazioni non diventino stabili