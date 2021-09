Aime incontra i candidati sindaco di Varese in piazza Monte Grappa

Giovedì 9 settembre alle ore 17, Aime, l’Associazione imprenditori europei, incontra in piazza Monte Grappa i candidati sindaco della città di Varese. Un confronto all’americana su economia, rigenerazione urbana, lavoro e salute.

«Abbiamo deciso di impostare il nostro confronto su temi specifici – spiegano i vertici di Aime – in particolare su come valorizzare e utilizzare al meglio i soldi in arrivo dall’Europa tramite il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e che saranno destinati al Comune di Varese».

Nei mesi scorsi Aime ha costituito Officina 2023 un gruppo di analisi e di progetto formato da esponenti del mondo accademico, manageriale, istituzionale del nostro territorio, che ha prodotto un documento con idee e proposte a sostegno del Pnrr e che è stato consegnato al Governo e presentato pubblicamente lo scorso 3 maggio agli eletti in provincia di Varese.

Su queste idee e proposte Aime si confronterà il prossimo 9 settembre con i candidati alla carica di sindaco, ovvero: Matteo Bianchi (Centrodestra), Alberto Coletto (Varese in Azione), Davide Galimberti (Centrosinistra) e Daniele Zanzi (Varese 2.0).

L’incontro si svolgerà nel rispetto del protocollo Covid-19 e sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina @aime-italia.