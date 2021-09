Andrea Arnaboldi, una maratona lunga 48 ore per “Continuare a sognare”

Quarantotto ore di corsa, senza fermarsi, sfidando se stesso e con un obiettivo preciso: raccogliere fondi per i bambini e ragazzi che hanno i genitori malati o deceduti a causa della SLA, con lo scopo di regalare a questi giovani un futuro migliore, devolvendo il ricavato all’associazione AISLA.

A compiere l’impresa sportiva è Andrea Arnaboldi che da venerdì mattina (10 settembre) e fino a domenica (12 settembre) è il protagonista di una staffetta sul percorso intorno ai Giardini Estensi di Varese. Lo incontriamo a sette minuti dallo scoccare delle 24 ore di maratona e racconta come sta andando: «È stata veramente dura, non è semplice ma la cosa fantastica è una: non conta la meta ma conta il viaggio. Mi hanno accompagnato tante persone e sostituito nei pezzi dove mi sono dovuto fermare a riposare. La cosa più bella è stata condividere storie e le loro emozioni».

Oltre alla maratona, il fine settimana è ricco di sport, divertimento e solidarietà e non a caso si chiama “Continuare a Sognare”. Nel cuore della città Giardino è stato quindi creato un vero e proprio villaggio sportivo: «L’evento è nato per ricordare Luca Dalla Bona, un amico al quale sono stato vicino negli ultimi anni di malattia e che aveva un desiderio: essere ancora utile alle persone e portare dei valori importanti della vita. Per questo motivo abbiamo deciso di creare questo evento sportivo. Anche nelle tragedie si possono raccogliere delle grandi opportunità», continua Arnaboldi.

All’interno dei Giardini sono in programma tanti appuntamenti. Si continua con eventi organizzate attività per ragazzi (judo, tiro con l’arco, basket, soccer darts e tanto altro) e saranno presenti numerosi sportivi che racconteranno la loro esperienza, mentre la sera verrà proiettato il film “Free to run” (ingresso gratuito). La sfida si concluderà domenica 12 settembre alle ore 10. Tutti i giorni dell’evento saranno presenti food truck negli spazi dei Giardini Estensi. Per donare, invece, è possibile andare sul sito http://www.yourdifference.it.

Il programma è disponibile sulla pagina Facebook Your Difference.