ASD Bulls Rescaldina, le nero-arancio centrano l’obiettivo stagionale e rimangono in A2

L’ASD Bulls Rescaldina del presidente Locati torna da Ronchi dei Legionari con la vittoria che le garantisce la permanenza in Serie A2.

Forti del vantaggio di 2 partite a 0 maturato domenica scorsa sul diamante amico di Bovisio Masciago (serie al meglio delle 5), le rescaldinesi hanno affrontato la trasferta a Ronchi dei Legionari con l’intenzione di chiudere subito i conti. La squadra avversaria, però, non si è lasciata intimidire, scendendo in campo con grande determinazione, decisa a non lasciare nulla di intentato e così è stato. Nel primo incontro, infatti, pur trovandosi sotto di 5 punti al 4 e al 6° inning, le ragazze furlane hanno reagito con forza e, complice qualche indecisione della difesa rescaldinese, hanno trovato al 7° inning il punto decisivo, aggiudicandosi la partita per 6-5. Tutto da rifare.

Smaltita velocemente la delusione per l’occasione sfumata, le Bulls si sono subito ritrovate giocando una gara 2 impeccabile: le lanciatrici Stefania e Roberta Colombo, ricevute da Chiara Vanzù, hanno tenuto a bada le mazze avversarie, ben sostenute da una difesa attenta e concentrata, mentre l’attacco ha macinato valide trovando due big inning da 5 e 3 punti. Brivido nelle battute finali con le furlane che entrano in base riuscendo a firmare un punto, ma Rescaldina questa volta si dimostra compatta e chiude la partita per mercy rule.

Seppur all’ultimo, l’obiettivo stagionale della squadra neopromossa è quindi raggiunto: le nero-arancio restano in serie A2 e affronteranno il prossimo campionato forti dell’esperienza maturata in questa stagione.