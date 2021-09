Contagi nelle scuole: 46 alunni positivi e 970 in quarantena

Sono 46 gli alunni delle scuole varesine risultati positivi. È quanto emerge dall’indagine di Ats Insubria: si tratta di 19 bimbi della fascia prescolare, infanzia e nido, 15 delle primarie , 4 delle medie e 8 delle superiori.

L’individuazione di un contagio comporta la messa in quarantena delle classi frequentate. Da qui l’aumento dei ragazzi in isolamento: fino al 27 settembre erano 22 classi nella fascia pre scolare con 344 bambini e 40 operatori coinvolti, 25 sezioni e 346 alunni e 31 operatori alla primaria, 5 classi per 105 ragazzi e 18 operatori alle medie e, infine, 10 classi per 175 studenti e 35 operatori alle superiori.