Cronoscalata del Piccolo Stelvio: 2 chilometri in piedi sui pedali

È senza dubbio una delle salite più interessanti e conosciute della provincia di Varese per gli appassionati (e sono tanti) di ciclismo che vivono e pedalano da queste parti. Il “Piccolo Stelvio”, la strada a tornanti che sale tra Castiglione Olona e Morazzone, è stata teatro di tante gare anche di alto livello (nella foto un passaggio della Coppa Bernocchi 2017) e domenica 12 settembre vivrà la 10a edizione della cronoscalata organizzata sulle sue rampe.

La manifestazione è organizzata dalla Asd Compact Team, rientra nel circuito “Cronoscalate Ciclovarese Challenge” e ha il patrocinio del Comune di Castiglione Olona. Il programma inizia alle ore 8, quando sarà aperto il ritrovo in via Diaz, presso lo stabilimento della Mazzucchelli; il primo concorrente prenderà il via alle 8,30 e le partenze si susseguiranno sino alle 11,30.

La prova è non competitiva e misura 2 chilometri di lunghezza, anche se chiaramente le difficoltà principali sono date dalle pendenze del Piccolo Stelvio che arrivano sino al 10%. Al termine delle salite, avverrà la premiazione che si svolgerà nella zona di partenza e coinvolgerà i primi 10 tempi in ambito maschile, i primi 3 in quello femminile e i 3 gruppi più numerosi.

La cronoscalata è aperta a tutti e le iscrizioni si raccolgono direttamente al ritrovo di partenza, alla mattina della gara. L’offerta minima è fissata in 10 euro (5 euro per gli under 14) e il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Parrocchia di Castiglione Olona.