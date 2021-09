A Cuvio arriva la “mini palestra“ all’aperto

Un gruppo di amici tenuto assieme dalla passione per lo sport, e che ha un sogno: «aprire qualcosa di nostro».

Galleria fotografica La mini palestra all\'aria aperta di Cuvio 4 di 9

Poi arriva il covid ma la passione resta e anzi, complice la voglia di libertà, diventa realtà con un progetto: una palestra all’aria aperta, senza muri né pareti ma capace proprio per questo sapore di novità di attirare l’attenzione di molti sportivi.

Così viene fondata l’associazione sportiva “Training Cuvio“ e sempre nel paesino della valle sabato verrà tagliato il nastro di questa nuova realtà che si sviluppa in un terreno largo cinque e lungo 100 metri.

«Si lavorerà con bambini e adulti in un ambiente sano e sicuro», spiega Luca Bresciani, presidente dell’associazione e istruttore di ginnastica per passione. «Si tratta di una palestra per training e allenamento di base per diversi sport», spiega Bresciani: «Recuperi funzionali, body building, circuiti aerobici».

La palestra funziona così: ci si iscrive all’associazione, e la quota comprende un’assicurazione; verranno poi stabiliti gli orari di accesso per regolamentare i flussi di chi vorrà cimentarsi alle parallele o con la palla medica, con le scalate dei “muri di legno“, in sospensione, o saltando negli pneumatici dei trattori, che ci ricordano la vicinanza di questo porto ai boschi e alle attività economiche che hanno a che vedere col verde smeraldo delle montagne.

Ma l’idea, piace? «Sì, le persone che abbiamo coinvolto rispondono in maniera positiva e possiamo vantare già una decina di iscrizioni».

INFO

3495324923 – 3470582823 – 3381443207