Dal 1° ottobre 2021 per entrare nel Regno Unito servirà il passaporto

Dal 1° ottobre 2021 non si potrà entrare più nel Regno Unito con la sola carta d’identità.

Le carte d’identità europee non saranno più accettate come forma di identità al confine con il Regno Unito dal 1° ottobre 2021.Tutti coloro che viaggeranno nel Regno Unito a partire da tale data dovranno presentare un passaporto per poter entrare, come stanno segnalando anche il ministero degli Esteri e le rappresentanze diplomatiche.

L’unica eccezione sarà per i cittadini dell’UE con status stabile e prestabilito nel Regno Unito – gli emigranti che potranno utilizzare la carta d’identità per l’ingresso fino al 2025.

Quindi: se dovete andare a Londra, Edimburgo, Manchester o qualsiasi altra città preparate il passaporto e controllate la validità.

Lo stanno ricordando, in questi giorni, anche le compagnie aeree che operano da Malpensa, anche per non creare disagi in un contesto già a volte di tensione (come testimonia l’escalation di aggressioni al personale aeroportuale ad agosto).