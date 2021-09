Dal 15 settembre torna la rassegna “Autunno tra le righe” della Biblioteca Roggia di Busto Arsizio

L’attività della Biblioteca Roggia, dopo la rassegna letteraria estiva nell’ambito di BA cultura per l’estate, riprende gli incontri in programma fino all’inizio di novembre i Giovedì d’argento promossi delle case

editrici del territorio, e intanto, dal 15 settembre tornerà la rassegna “Autunno tra le righe” che proporrà ben 12 incontri con gli autori fino al 27 ottobre.

Da qualche anno la Biblioteca comunale è al centro di un’intensa azione di valorizzazione sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista dell’incremento e della diversificazione delle attività rivolte ai cittadini di ogni età. Il tutto rientra negli investimenti che l’Amministrazione ha destinato alla cultura, in quanto investimento sulla collettività, sul capitale umano.

Di seguito gli appuntamenti che compongono la seconda edizione della rassegna, realizzata come sempre in collaborazione con le librerie (sono sette) che siedono al ‘Tavolo Letteratura’, coordinato dall’assessorato alla Cultura (insieme alle otto case editrici, alla Biblioteca Capitolare e a due associazioni, gli Amici della Capitolare e il Caffè Letterario).

A presentare gli autori, in alcuni casi, saranno i giovani che stanno svolgendo il servizio civile o il tirocinio di Dote Comune in Biblioteca: si tratta di un arricchimento della loro esperienza, utile anche al futuro ingresso nel mondo del lavoro in ambito culturale.

L’ingresso agli incontri è gratuito ed è consentito solo ai possessori di green pass, la prenotazione è obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite.

IL PROGRAMMA

– Mercoledì 15 settembre ore 21.00

Sarah Pellizzari Rabolini presenta “Il diritto di sognare” con Stefania Visentini

A cura di Dondolibro.

Per prenotazioni:

https://www.eventbrite.it/e/170271393321

– Sabato 18 settembre ore 18.00

Patrizia Emilitri presenta “Nient’altro che nebbia” con Francesca Crespi.

A cura di Bustolibri.

Per prenotazioni:

https://www.eventbrite.it/e/170272027217

– Mercoledì 22 settembre ore 18.30

Anna Prandoni e Gaia Menchicchi presentano “Scarpetta” con Laura Defendi.

A cura di I Libri e i Giorni.

Per prenotazioni:

https://www.eventbrite.it/e/170272974049

– Sabato 25 settembre ore 18.00

Renzo Bistolfi presenta “La curiosa vicenda dei gemelli Bonino” con Rachele Cassoli.

A cura di Bustolibri.

Per prenotazioni:

https://www.eventbrite.it/e/170273778455

– Mercoledì 29 settembre ore 21.00.

Laura Fusaro presenta “Maestro sul podio e nella vita” con Paola Colombo.

A cura di Bustolibri.

Per prenotazioni:

https://www.eventbrite.it/e/170274279955

– Mercoledì 6 ottobre ore 21.00

Gabriella Somenzi presenta “Il sesto senso” con Silvia Galli.

A cura di Bustolibri.

Per prenotazioni:

https://www.eventbrite.it/e/170274628999

– Sabato 9 ottobre ore 18.00

Danilo Sacco presenta “Siamo tutti complottisti?” con Edoardo Macchi.

A cura di Bustolibri.

Per prenotazioni:

https://www.eventbrite.it/e/170275864695

– Lunedì 11 ottobre ore 21.00

Silvia Goggi presenta “L’antidieta” con Giulia Meraviglia.

A cura di Bustolibri.

Per prenotazioni:

https://www.eventbrite.it/e/170276287961

– Mercoledì 13 ottobre ore 21.00

Tito Olivato presenta “P.S. tre ponti verdi” con Eleonora Paganini.

A cura di Bustolibri.

Per prenotazioni:

https://www.eventbrite.it/e/170276829581

– Mercoledì 20 ottobre ore 21.00

Carlo Colombo e Giuseppe Pecchio presentano “Cronache. La libertà muore in Spagna” con

Sarah Pellizzari Rabolini.

A cura di Carlo Colombo.

Per prenotazioni:

https://www.eventbrite.it/e/170277407309

– Sabato 23 ottobre ore 18.00

Stefania Cassetta presenta “Come un fiore di cera” con Chiara Gallarati.

A cura di Bustolibri.

Per prenotazioni:

https://www.eventbrite.it/e/170277621951

– Mercoledì 27 ottobre ore 21.00

Letizia Luise presenta “Le emozioni che toccano il cuore” con Manuela Crespi e Alessandro

Albani.

Per prenotazioni:

https://www.eventbrite.it/e/170277842611