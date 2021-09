Elezioni 2021, ecco la lista di Cislago in Comune

Sono ufficiali i dodici nomi che fanno parte della lista Cislago in Comune a sostegno di Debora Pacchioni, unico volto femminile fra i quattro candidati sindaco in corsa alle elezioni amministrative 2021 di Cislago (qui tutti gli articoli su Cislago in Comune).

Cinque le donne presenti, su dodici candidati. L’età media della lista è di 50 anni; la più giovane candidata è Sonia Polato, classe 1995.

Presente in lista anche Valentina Melis (ex consigliere di maggioranza sotto l’amministrazione di Gian Luigi Cartabia, che nel giugno 2020 presentò le dimissioni dopo un duro scontro nel gruppo dell’allora maggioranza), Denis Benvenuti e il segretario del Partito Democratico di Cislago Giorgio Arnaboldi (ex consiglieri comunali rispettivamente a Cislago e Caronno Pertusella) e Massimo Uboldi, dal marzo 2021 coordinatore del Movimento 5 Stelle di Saronno.

I nomi e i volti dei candidati nella lista Cislago in Comune:

Stefano Ritondale, nato a Saronno il 05.06.1987

Celia Esther Giglio, nata a San Isidro (Perù) il 02.10.1973

Valentina Melis, nata a Tradate il 01.04.1984

Massimo Uboldi, nato a Cislago il 06.06.1959

Giorgio Arnaboldi, nato a Tradate il 03.09.1965

Bianca Brigido, nata a Il Cairo il 08.09.1952

Alessandro Baito, nato a Gorla Minore il 29.05.1973

Sonia Polato, nata a Segrate il 26.10.1995

Denis Benvenuti, nato a Tradate il 28.12.1970

Marta Roversi, nata a Tradate il 23.08.1966

Mario Marco Farinato, nato a Pompei il 20.12.1963

Cecilio Rimoldi, nato a Cislago il 26.05.1954

Il logo della lista Cislago in Comune: