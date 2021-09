Eolo-Kometa, solo Colbrelli batte Albanese nel Memorial Pantani

La Eolo-Kometa ha sfiorato la sesta vittoria stagionale nel “Memorial Pantani” di ciclismo disputato oggi – sabato 18 settembre – con partenza a Castrocaro e arrivo a Cesenatico dopo 196 chilometri di corsa.

Ad arrivare a un passo dal successo è stato di nuovo Vincenzo Albanese, il talentuoso corridore salernitano che è tra i migliori in questa stagione della formazione basata a Besozzo. A battere il 24enne azzurro è stato solo il neo-campione d’Europa, il bresciano Sonny Colbrelli (Bahrein-Victorious), uno dei grandi favoriti di giornata. Terzo lo sprinter dell’Astana, lo spagnolo Aramburu.

Per “Alba” si tratta dell’ennesimo piazzamento di prestigio: un mese fa fu secondo nella tappa del Tour du Limousin vinta dal compagno di squadra Fetter mentre in precedenza aveva ottenuto il terzo posto in due tappe della Vuelta Burgos, in Spagna.

Il corridore della Eolo, in predicato di prolungare il contratto con il team diretto da Ivan Basso, insegue ancora la prima vittoria da professionista, anche se – quand’era ancora under 23 – conquistò il Trofeo Matteotti di Pescara. E proprio nel capoluogo abruzzese si torna a correre domenica 19: oltre ad Albanese la Eolo-Kometa schiererà anche il varesino Edward Ravasi e quindi Rivi, Bais, Frapporti, Fortunato e Wackermann. In gara anche il tainese Alessandro Covi e il valceresino Luca Chirico.