Finali nazionali USAcli: il JRC Ispra Volley vince il titolo di C

Cesenatico ha ospitato nei giorni scorsi la “Festa finale” delle attività sportive e dei campionati della US Acli, ente di promozione sportiva di cui fa parte anche l’attiva sezione della provincia di Varese.

Tre squadre dei “sette laghi” hanno preso parte alle finali nazionali di pallavolo organizzate dalla IVL (Italian Volley League) e lo hanno fatto con ottimi risultati. In particolare, nel torneo di livello C “Basic” il JRC Ispra Volley ha vinto il titolo.

Un successo a sorpresa, visto che la squadra proveniente dal Lago Maggiore era alla prima partecipazione alla fase nazionale dello SportInTour. In campo però la compagine “Europea” (il JRC è il centro di ricerca comunitario che ha sede proprio a Ispra ndr) ha vinto meritatamente la competizione, bissando il trionfo già ottenuto a livello provinciale.

A un passo dal titolo anche un altro team varesino, la ProPaul, che era impegnata a Cesenatico nel livello B, “Top Professionals”. La squadra mista è arrivata sino alla finale e ha guadagnato uno splendido secondo posto, a conferma di un’annata sportiva molto buona. A corollario del risultato complessivo, anche il premio individuale assegnato a Giada Di Stefano, votata miglior libero delle finali.

La terza formazione impegnata sui campi della Riviera è stata la Pink Sauce, iscritta al livello A “Elite/Champions”, che ha confermato la propria combattività e il grande impegno che la ha sempre contraddistinta. Qualche acciacco di troppo ha tenuto la Pink Sauce lontana dalle posizioni di vertice, ma il sestetto ha ugualmente ottenuto il decimo posto.

Notevoli i numeri raccolti da USAcli nella kermesse di Cesenatico dove hanno giocato formazioni di 12 categorie tra quelle giovanili, quelle senior e quelle di livello misto. In tutto sono state disputate 176 gare tra circa 800 atleti, impegnati in 15 campi di gioco dislocati in 11 impianti.