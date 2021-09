Giuseppe Conte a Varese: “Mai più insulti nel Movimento 5 Stelle”

Ha voluto dare un segnale forte, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle in visita a Varese per sostenere la lista locale e il candidato sindaco Davide Galimberti. L’ex-premier prima ha sottolineato di aver invitato gli esponenti di Busto a Varese e poi ha ribadito che «il candidato che ha insultato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (Mario Socrate) è fuori dal Movimento anche se il regolamento attuale non permette di espellerlo dalla lista elettorale. Invito a non votarlo».

Conte ha ricordato che tra le regole che il partito si è dato c’è la cura delle parole e che mai e poi mai la battaglia politica potrà ridursi ad epiteti che stanno fuori dalla civile convivenza: «C’è un paragrafo bello grande nello statuto. No a espressioni squalificanti». Il leader ha anche ricordato che «il movimento ha idee e contenuti importanti da raccontare e discutere. Non abbiamo bisogno di offendere gli altri».