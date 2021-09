Gli interventi a difesa del territorio di Barasso hanno retto i nubifragi

Le ultime abbondanti piogge hanno messo alla prova le opere di contenimento allestite dai comuni del parco del Campo dei Fiori.

La bontà di quanto fatto è stata testata nel corso del sopralluogo effettuato con i tecnici del Parco e dei carabineri forestali. Sul territorio di Barasso, l’assessore Roberto Bonelli spiega i risultati conseguiti dal 2017 quando un devastante incendio interessò ampia parte della zona boschiva innescando un processo di fragilità del terreno in occasioni delle precipitazioni più intense. «Il sopralluogo effettuato con i tecnici del parco e i carabinieri – spiega Bonelli – ha permesso di verificare la complessiva “tenuta” delle opere realizzate da Parco e Comune nel nostro territorio, a fronte delle copiose precipitazioni delle ultime settimane».

Nel dettaglio, le opere di mitigazione in difesa del territorio e di mitigazione del rischio idrogeologico eseguite, in progettazione e di prossima esecuzione sono:

Interventi su Rio Cassini – reticolo idrico minore – a monte del Sentiero 10 per un importo complessivo di €. 129.000 di cui €. 100.000 finanziati dalla Regione a valere sul Bando Difesa del Suolo – residui anno 2019.

I lavori sono stati effettuati nel periodo settembre – dicembre 2020 e hanno permesso di evitare la tracimazione a valle delle acque meteoriche e di detriti di terra, sassi, arbusti a seguito in caso di bombe d’acqua e vento forte.

Opere eseguite dal Parco del Capo dei Fiori

Interventi eseguiti nelle aree adiacenti la Via al Piano, strada comunale che dall’incrocio con Via Bregonzio conduce alla Colonia Elioterapica Marisa Rossi e al Sentiero 10.

Questi interventi sono stati eseguiti temporalmente nello stesso periodo delle opere di riqualificazione di Via Al Piano eseguite dal comune e hanno permesso la corretta canalizzazione delle acque meteoriche e di dilavamento provenienti da monte.

I lavori sono stati eseguiti nel periodo marzo – ottobre 2020 con un importo complessivo di oltre €. 150.000.

Opere in corso di progettazione e di prossima esecuzione da parte del Comune

Il Comune di Barasso ha partecipato al Bando nazionale di cui al DM 31 Agosto 2020 – Sostenibilità ambientale ottenendo un finanziamento per la progettazione preliminare, e quelle definitiva ed esecutiva per lavori di difesa del suolo nel tratto urbano del Rio Cassini dal Ponte di Via Bolchini fino all’imbocco del tratto tombato nell’area retrostante l’ Asilo.

Il Progetto è in corso di ultimazione per un importo stimato di circa €. 120.000 da inserire nel PNNRe le opere verranno eseguite nella primavera – estate 2022.

Opere in corso di progettazione e prossima esecuzione da parte del parco

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Bacino del Rio Cassini nel tratto a valle del Sentiero 10 fino al Ponte di Via Bolchini.

L’importo stimato e’ di circa €. 100.000 finanziati dalla Regione e i lavori verranno eseguiti nella primavera 2022.

Gli interventi in atto metteranno in sicurezza il Rio Cassini e tutte le aree adiacenti.

Il Parco inoltre ha in corso di acquisizione un finanziamento regionale di oltre €. 700.000 per opere di ingegneria naturalistica e rimboschimento nelle aree oggetto di incendio nel 2017.