Investimento in via monsignor Macchi, 45enne in ospedale

Una donna di 45 anni è stata investita, poco dopo le 10 del mattino, a Gallarate, in via Monsignor Macchi, nella zona “oltreferrovia” tra il centro e il casello autostradale.

L’incidente è avvenuto al passaggio pedonale di fronte al popoloso condominio al civico 38, in un tratto dove la strada è stretta e trafficata.

L’impatto è stato violento e il 118 è intervenuto rapidamente con ambulanza dalla vicina sede della Croce Rossa: la donna non ha riportato ferite gravi, è stata condotta all’ospedale cittadino in “codice verde”.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto in presenza di più veicoli. Ogni anno gli agenti del comando di via Ferraris intervengono per centinaia di incidenti stradali (322 lo scorso anno, 2020).

Poco dopo questo intervento, un’altra ambulanza della Croce Rossa di Gallarate è invece intervenuta in via Emilia Tomasetto a Besnate, per soccorrere un uomo di 48 anni finito fuori strada: è stato portato in ospedale al Sant’Antonio Abate in “codice giallo”.