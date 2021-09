La Gran Fondo Tre Valli punta a quota 1.700 atleti

Partita “a fari spenti” per via delle normative sanitarie in continua evoluzione, la Gran Fondo Tre Valli Varesine ha raccolto strada facendo un numero sempre maggiore di adesioni. Se appena due settimane fa erano poco meno di 1.300 gli amatori iscritti alla kermesse di sabato 2 e domenica 3 ottobre, oggi si punta decisi a quota 1.700 come spiega la società organizzatrice, la “Alfredo Binda”.

«Le iscrizioni stanno dimostrando quanto la nostra manifestazione sia amata – afferma Alessandro Cottini che fa parte del team organizzatore – In base ai riscontri che abbiamo raccolto, pensiamo che avremo 1.700 partecipanti al via da Varese per la prova in linea di domenica 3 ottobre». Una parte di questi sarà in sella anche il giorno precedente per la gara a cronometro che prenderà il via dalle Bettole per toccare Induno, Valganna e ritorno.

La Gran Fondo, abbinata allo sponsor principale Eolo, è giunta alla 5a edizione e anticipa la Tre Valli Varesine dei professionisti che andrà in scena martedì 5 ottobre con partenza da Busto e arrivo a Varese e con la novità della gara femminile al mattino. Nel 2018 la Gran Fondo fu “iridata”, nel senso che l’UCI la utilizzò come “mondiale” per le categorie amatoriali; quest’anno invece la prova varesina sarà valida come prova di qualificazione per il Campionato del Mondo 2022. Quest’anno inoltre l’impegno è inserito nel Circuito Coppa Piemonte Love for Cycling.

Due i percorsi a disposizione tra Varese e l’alta provincia per la prova in linea di domenica: il “medio” misura 103 chilometri mentre il “lungo” è di 130 chilometri, tracciati presidiati da circa 300 volontari che si occuperanno della sicurezza dei corridori e di far defluire il traffico veicolare con la collaborazione delle Forze dell’Ordine. La Polizia Stradale sarà presente con 10 agenti in moto e con due autovetture.

Tra le particolarità della Gran Fondo Tre Valli Varesine – Eolo c’è la composizione delle griglie di partenza che seguirà il formato caratteristico degli eventi internazionali del calendario UCI Gran Fondo World Series. Sono previste, a partire dalle ore 9.00 di domenica 3 ottobre, nove partenze intervallate tra di loro da cinque minuti.

Il nostro giornale dedica un vero e proprio speciale alla Tre Valli Varesine dei professionisti che si estende anche alle altre manifestazioni di inizio ottobre come la Gran Fondo e la Tre Valli Women. Da metà di settimana prossima sarà attivo anche il liveblog nel quale poi, il 5 ottobre, racconteremo in diretta le corse.

