La mezza maratona arriva in città: il 10 ottobre di corsa per le strade di Varese

Dopo l’esperimento sui 20 km del 2019 e la forzata assenza dello scorso anno che ha allungato la preparazione del progetto, è ormai alle porte il giorno tanto atteso: Varese il 10 ottobre festeggerà la sua prima mezza maratona ufficiale, la “City Run” sui 21,097 km inserita nel calendario nazionale Fidal e che avrà al via molti nomi di primo piano del podismo nazionale.

La mezza sarà il culmine di un weekend dedicato al podismo, in un insieme di iniziative che vedranno la città pienamente coinvolta e tirata a lucido per il grande evento, atteso da tantissimo tempo.

Nel disegnare il percorso, gli organizzatori hanno pensato di coniugare l’aspetto tecnico, proponendo un tracciato scorrevole e ideale per ottenere importanti prestazioni cronometriche, a quello paesaggistico, portando i corridori a toccare tutti i luoghi più conosciuti e affascinanti della città prendendo il via dallo stadio Franco Ossola, centro nevralgico della corsa ospitando tutti i servizi. Particolarmente suggestivo sarà il finale della corsa, con un giro intero dello stadio.

Non ci sarà però solamente la mezza maratona: al suo fianco è prevista anche la 10 km competitiva, la Varese Ten inserita per dare un altro input ai podisti su una distanza considerata ormai classica anche a livello internazionale. I 10 km potranno essere affrontati anche nella versione non competitiva con le iscrizioni devolute alla Fondazione Renato Piatti, oppure si potrà optare per la Family Run, con incasso che andrà a sostegno de Il Ponte del Sorriso Onlus. Se tutto ciò non bastasse, ci saranno anche le Pulciniadi, prove di corsa riservate ai più piccoli con genitori al seguito.

Il costo di partecipazione alla sfida sui 21,097 km ammonta a 25 euro fino al 30 settembre, per poi passare a 30 euro. Si potrà provvedere fino al sabato di vigilia, non saranno infatti accettate adesioni al mattino della gara. Alla consegna del pettorale i corridori riceveranno il pacco gara comprensivo anche di spugna personale per lo spugnaggio. La manifestazione si svolgerà seguendo tutti i protocolli sanitari in vigore, che certamente non influiranno sul clima di festa che una prima assoluta come la Varese City Run saprà

generare.

Per informazioni: Sportpiù, tel. 0331.1710846, www.varesecityrun.it