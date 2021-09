Varese City Run 2021. Gare per tutti e tanta solidarietà

Varese City Run non è solo la prima mezza maratona della città di Varese: è il primo grande evento podistico e sportivo pensato per coinvolgere il maggior numero di cittadine e cittadini.

Il comitato organizzatore ha per questo riunito una rete di partner composta da importanti realtà associative locali al fine di aumentare la partecipazione e soprattutto rendere la manifestazione più aperta e inclusiva possibile.

L’ intera città “andrà di corsa” il 10 Ottobre, grazie a un programma di gare per tutti i gusti.

VareseTEN (10 Km non competitiva)

Gara divertente ed allenante, dedicata a chi si sta scoprendo corridore o a chi, semplicemente, ama distanze più contenute e non vuole perdere l’occasione di vivere Varese come non ha mai fatto. Partire e arrivare presso lo stadio Franco Ossola sarà un pò come essere alle Olimpiadi…

C’è un motivo in più, ed è il più importante, per iscriversi alla VareseTEN: una quota delle iscrizioni sarà dedicata a Fondazione Renato Piatti Onlus che – cogliendo il bisogno di tante famiglie di bambini con autismo – lancia una nuova campagna di raccolta fondi: https://sostieni.fondazionepiatti.it

Insieme puntiamo a un obiettivo importantissimo: raccogliere 4mila euro per il Punto Famiglie di Varese, uno spazio di ascolto e supporto per genitori, fratellini, sorelline e nonni di bambini con autismo e disabilità gravi.

“Essere charity partner della Varese City Run ci dà la carica – afferma la presidentessa Cesarina Del Vecchio – C’è stato un istantaneo allineamento di intenti con gli organizzatori: promuovere lo sport e la salute, con uno sguardo ai bisogni dei più fragili. Abbiamo incoraggiato tutti i nostri stakeholder a iscriversi, soprattutto i più vicini. Tanto è vero che si è costituito un gruppo di runner tra i dipendenti che regolarmente si allena in vista della gara!”

FamilyRUN (3km non competitiva)

Un vero e proprio “running party” all’insegna di divertimento, aggregazione, colore e sano movimento. Un percorso alla portata di tutti, creato per corridori e camminatori, famiglie e gruppi di amici, anche quelli speciali a quattro zampe, grandi e piccoli.

Ci saranno anche le bambine e i bambini delle scuole materne cittadine che gli anni passati hanno partecipato alle Pulciniadi, le mini-olimpiadi per eccellenza!

L’ occasione giusta per concedersi una mattina di festa e sport in cui la passione e la voglia di mettersi in gioco crea un connubio perfetto per partecipare. Come per tutte le altre gare, partenza e arrivo sono all’interno della cornice “olimpica” dello stadio Franco Ossola!

Anche per la FamilyRUN c’è un motivo in più per partecipare, e anche in questo caso è il più importante: il ricavato è destinato a Il Ponte del Sorriso Onlus per sostenere i loro progetti dedicati ai bambini in ospedale.

“Non possiamo che essere grati a Varese City Run per averci coinvolto in questa charity che vede lo sport, fonte di salute, quale strumento per sostenere la salute e il benessere dei più piccoli. Una bella manifestazione dove far del bene fa stare bene” – è il commento della presidentessa Emanuela Crivellaro.

Runner, contiamo su ciascuno di voi per la gara più importante che è quella solidale…YOU’LL NEVER RUN ALONE!