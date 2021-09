La Palude Brabbia riprende le attività con quattro appuntamenti a settembre

Tornati dalle vacanze è ora di riprendere le attività in oasi. Si riparte con tre appuntamenti domenicali rivolti a grandi e piccini per ri-immergersi nella natura all’interno della riserva naturale Palude Brabbia a Inarzo.

BUSSOLE E IMPRONTE Domenica 12 settembre – h 14.30

Il primo appuntamento sarà una gara di orienteering in cui adulti e bambini avranno la possibilità di sfidare altre famiglie mettendo alla prova orientamento e conoscenza! Lungo i sentieri troverete quiz e prove naturalistiche.. sarete in grado di riconoscere le penne di un rapace notturno? Di cosa si nutrono vespe e calabroni? Dove sono nascosti i funghi legnosi? Evento dedicato alle famiglie con bambini dai 7 anni in su. La donazione per partecipare è di 20€ a famiglia, 15€ se un componente è socio LIPU.

DETECTIVE PER NATURA Domenica 19 settembre – h 14.30

Una giornata che prevede una sfida rivolta unicamente ai bambini. Doti da investigatore saranno fondamentali per ricostruire la scena del crimine tra tracce e resti lasciati in giro da temibili predatori. Insomma, una giornata alla Scherlock Holmes! Saranno in grado i nostri ragazzi di svelare il mistero? Evento dedicato ai bambini dai 7 ai 12 anni. La donazione per partecipare è di 7€ a bambino, 4€ socio LIPU.

VISITA GUIDATA Domenica 19 e 26 settembre – h 14.30

Una passeggiata sui sentieri della riserva integrale nella natura di fine estate. I migratori si stanno preparando per tornare nei paesi più caldi e con un pizzico di fortuna potremmo osservarli dalla torretta di osservazione, libellule e ninfee ci regalano ancora i loro colori estivi sugli stagni della palude. Consigliati scarponcini e binocolo. L’evento è dedicato ad adulti e bambini dai 9 anni in su. La donazione per partecipare è di 5€ adulti, 3€ bambini e soci LIPU.

Tutti gli eventi sono a numero chiuso. Per Prenotare: compilare i moduli sul sito www.lipupaludebrabbia.it

Si consigliano scarponcini e binocolo.

Ritrovo: Centro visite Palude Brabbia in via Patrioti 22, Inarzo (VA).

Per ulteriori informazioni: oasi.brabbia@lipu.it