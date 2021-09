La Promozione riparte dalla Coppa Italia

Si inizia a fare sul serio in Promozione. Domenica 5 settembre (ore 17.00) con la prima giornata della fase a gironi di Coppa Italia di categoria inizierà la stagione 2021-2022.

Per il Girone 1 il Morazzone farà visita all’Olimpia al centro sportivo di Ponte Tresa. Nel gruppo 2 l’Union Villa Cassano ospiterà la Besnatese, per il Girone 3 il ValleOlona scenderà in campo in casa dell’Aurora Uboldese mentre il Gallarate Calcio viaggerà a Bollate per affrontare la Solese nel Girone 5.

GIRONE 1

OLIMPIA – MORAZZONE 5/09/21 17:00

GIRONE 2

UNION VILLA CASSANO – BESNATESE 5/09/21 17:00

GIRONE 3

AURORA UBOLDESE – VALLEOLONA 5/09/21 17:00

GIRONE 5

SOLESE – GALLARATE CALCIO 5/09/21 17:00