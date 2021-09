L’Anpi di Luino propone un corso di aggiornamento di storia

“Dalla tragedia della deportazione dello sterminio, alla tormentata stagione della prima Repubblica” è il titolo del corso di storia proposto dalla Presidenza del Comitato provinciale di Varese dell’ANPI e dalla sezione ANPI di Luino in collaborazione con l’ufficio scolastico territoriale di Varese.

L’attività, patrocinata dai Comuni di Cunardo, Germignaga, Luino e dalla Comunità Montana Valli del Verbano, vede inoltre la collaborazione dell’associazione Amici del Liceo di Luino e dell’I.S.I.S Città di Luino. È rivolta particolarmente ai docenti ma aperta a tutti e completamente gratuita. Per tanto, agli insegnanti che vi aderiranno, verrà riconosciuto un attestato di partecipazione in base al vigente protocollo ANPI-MIUR. Il corso si terrà presso la Bisloga, l’ex colonia Elioterapica di Germignaga in via Bodmer, 20.

IL PROGRAMMA:

Sabato 20 ottobre 2021 – dalle 16:00 alle 18:00

“Dall’inchiostro delle leggi al sangue delle vittime: i meccanismi di ‘normalizzazione’ del Male nelle politiche dell’Asse” con il professore Andrea Bienati

Sabato 6 novembre 2021 – dalle 16:00 alle 18:00

“La prima Repubblica e gli anni Sessanta: dal ‘miracolo’ alla strategia della tensione” con il professore Antonio Maria Orecchia

Sabato 20 novembre 2021 – dalle 16:00 alle 18:00

“1960-1969”: Formidabili quegli anni?” con la professoressa Renato Ballerio

L’iscrizione via mail dovrà essere fatta entro mercoledì 27 ottobre 2021 a anpivarese@tiscali.it indicando in oggetto “Corso di storia” e precisare Nome, Cognome, telefono e, per i docenti, l’istituzione di appartenenza.