Le donne di Eos protestano per le parole di Barbara Palombelli: “Dichiarazioni oscurantiste e sessiste”

Anche a Varese le dichiarazioni della giornalista Barbara Palombelli sui femminicidi che stanno funestando l’Italia in una tragica progressione, hanno suscitato rabbia e indignazione.

La giornalista, durante la puntata di ieri, parlando delle tante donne uccise dai propri compagni ha detto: “Questi uomini erano completamente fuori di testa, obnubilati, oppure c’è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall’altra parte?“.

A sottolineare la gravità dell’intervento della conduttrice di Forum, è Eos, storico centro di ascolto e accompagnamento per donne maltrattate di Varese: «Tutte noi condividiamo e ci associamo alle tante proteste che si sono sollevate contro le dichiarazioni oscurantiste e sessiste di Barbara Palombelli durante la trasmissione Forum – dicono le responsabili del centro a nome di tutte le donne di Eos – Dichiarazioni che riportano ad un linguaggio tipico della cultura patriarcale, parole che producono gravi danni alle donne e alla società tutta».

In un mese di settembre che ha registrato sette donne uccise in soli dieci giorni le dichiarazioni della giornalista suonano come un pugno nello stomaco: «Ci sentiamo vicine alle tante vittime di violenza e femminicidio, non accettiamo più di vedere sotto accusa le donne invece di veder puniti i colpevoli. Ricordiamo alla “giornalista” il triste dato di sette donne uccise negli ultimi 10 giorni».