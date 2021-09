Le monache benedettine lasciano Gallarate. “Ricorderemo sempre la città”

Le monache benedettine lasciano Gallarate: dopo 57 anni si chiuderà, nel 2022, la storia a Gallarate di questa particolare comunità monastica nel cuore della città, accanto alla chiesa di San Francesco in piazza Risorgimento.

Le sorelle del monastero di clausura andranno a Grandate, al monastero di San Salvatore, sulla collina all’ingresso della città di Como.

L’annuncio del trasferimento, con un messaggio delle monache, è stato dato nel corso delle messe festive e prefestive di sabato 4 e domenica 5 settembre: le sorelle benedettine si sposteranno a San Salvatore di Grandate a inizio del 2022.

Il monastero delle Benedettine dell’Adorazione perpetua del Santissimo Sacramento si insediò nel 1965, su impulso di papa Paolo VI: il monastero venne edificato lungo la via Tenconi, alle spalle della chiesa neogotica di San Francesco, che risale invece agli anni appena prima della Prima Guerra Mondiale.

Nel tempo l’insediamento è arrivato fino a diciotto monache, picco di presenze raggiunto negli anni Ottanta. Attualmente le sorelle presenti sono cinque: è stata la piccola comunità a scegliere il trasferimento a Como, unendosi alla comunità di San Salvatore di Grandate.

Le monache con l’arcivescovo Delpini, maggio 2021

Sono state le stesse monache a trasmettere al prevosto monsignor Riccardo Festa il messaggio che è stato poi letto nelle chiese della comunità pastorale:

Rev.mo Monsignore, le saremmo grate se volesse comunicare ai fedeli della comunità pastorale San Cristoforo che, a causa del numero sempre più ridotto delle Sorelle della nostra Comunità monastica e la conseguente fatica a celebrare in modo decoroso la Liturgia in tutte le sue forme e, contemporaneamente a sostenere il peso dell’andamento comunitario, abbiamo deciso di trasferirci presso il Monastero del SS. Salvatore di Grandate (Como) dove già vive una Comunità del nostro stesso ordine.

Presumibilmente, questo avverrà nei primi mesi del prossimo anno.

Il Monastero di San Francesco verrà quindi chiuso ma la comunità continuerà a vivere e a ricordare nella preghiera i Sacerdoti e i fedeli delle Parrocchie gallaratesi.

Ringraziamo tutti coloro che, in questi 56 anni di permanenza, ci hanno fatto del bene e chiediamo una preghiera per noi in questi non facili mesi che ci attendono, mentre assicuriamo la nostra. Grazie!

Le Monache Benedettine del SS. Sacramento