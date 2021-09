Pallamano, al Pala Tacca sabato il Cassano sfiderà Brixen

Dopo la sconfitta nella prima di campionato contro il Raimond Sassari, il Cassano Magnago Handball Club sabato 18 settembre sfiderà al palazzetto Tacca di Cassano Magnago il Brixen di Davor Čutura: l’appuntamento è alle 18.30.

Prima trasferta femminile della stagione 2021-2022 per la squadra femminile di A1 del Cassano: sabato giocheranno contro Alì Best Espresso Mestrino, alle 18.30. Si potranno vedere le partite in diretta su Elevensports. (Foto di Claudio Atzori)

Per gli amaranto l’inizio della stagione è in salita, specialmente le prime 4 giornate: dopo il Raimond e il Brixen, infatti, il Cassano giocherà contro i campioni in carica del Conversano e poi contro Bozen. Probabilmente la squadra potrà tirare il fiato dalla quinta giornata di andata, quando se la vedranno con Carpi.

CASSANO VS BRIXEN

La squadra di coach Davide Kolec dovrà affrontare un Brixen uscito vincente contro Albatro (35-24) lo scorso sabato. Tra i nuovi giocatori arrivati a Bressanone per la nuova stagione, oltre al bosniaco Arnad Hamzic comprato al Conversano e al senese Stefano Arcieri, due provengono proprio da Cassano: il terzino destro Marco Fantinato e il centrale Ardian Iballi.

Brixen nello scorso campionato si è qualificato all’ottavo posto, con due punti sopra gli amaranto (28, mentre Cassano ne ha totalizzati 26). Lo scorso anno, alla seconda giornata di andata, la squadra di Bressanone aveva perso in casa 22-23; mentre in primavera aveva avuto la rivincita (25-27).

LA SECONDA DI CAMPIONATO

Nella seconda giornata di andata scenderanno in campo Sparer Eppan – Pressano (nella palestra Raifessein, ore 19), Bozen – Trieste (palestra Gasteiner, ore 18), Teamnetwork Albatro – Conversano (palestra Akradina, ore 16.30) e Junior Fasano – Carpi (palestra Zizzi-Ipsar, ore 19). Riposo per il Sassari di Filiberto Kokuca, dopo la vittoria in casa contro gli amaranto di sabato scorso.