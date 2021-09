Percorsi per Crescere titola la scuola a Grazia Honegger Fresco

Sabato 2 ottobre, alle ore 11, presso la sede di via S. Croce a Varese, la scuola Percorsi per Crescere titolerà l’edificio a Grazia Honegger Fresco, promotrice e socia della scuola, scomparsa il 30 settembre 2020.

Pedagogista montessoriana di rilievo internazionale, per oltre quarant’anni è stata un’importante punto di riferimento per tutti coloro che si occupano di neonati e di bambini, e sicuramente per tutto il personale di Percorsi per Crescere.

Nell’anniversario della sua morte la scuola di Varese verrà titolata con il suo nome, per ricordare il suo costante e continuo impegno a favore

dell’infanzia, riconosciuto nel 2008 anche dall’Unicef.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid.