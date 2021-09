Una poltrona per tre. I candidati sindaco di Castellanza a confronto

Giovedì 30 settembre alle ore 20.45 presso il Teatro di Via Dante a Castellanza si svolgerà il confronto tra i tre candidati alla carica di sindaco. L’evento è organizzato dalle associazioni culturali “Area Giovani” e “Il Prisma”.

Al teatro, che avrà una capienza limitata a causa della normativa vigente, si confronteranno Mirella Cerini, sindaco uscente, Alexandre Citati e Angelo Soragni. Il moderatore della serata sarà il giornalista Andrea Della Bella.

«La collaborazione tra le due associazioni è un segnale a tutti i cittadini che ci tengono a una Castellanza viva in un contesto sempre più moderno, dove i giovani, che rappresentano il futuro della nostra società, hanno un ruolo importante» – ha dichiarato il Presidente del Prisma Alessandro Mazzucchelli.

Quella di giovedì sarà l’unica occasione in tutta la campagna elettorale per vedere e ascoltare i tre candidati tutti insieme. Gli organizzatori auspicano, per questo motivo, un’ottima risposta da parte della cittadinanza. Chi non potrà entrare in sala a causa del numero limitato di posti potrà comunque seguire il dibattito che verrà trasmesso online in diretta attraverso la pagina Facebook di Area Giovani.

Area Giovani ha fortemente voluto organizzare questo confronto: «Il messaggio che vogliamo trasmettere è che tutti noi cittadini dobbiamo farci carico in prima persona di dare il proprio contributo alla vita della città e della nostra comunità – ha affermato il Presidente di Area Giovani Alessio Gasparoli – In primis siamo convinti che informarsi ed esprimere il proprio voto sia il primo passo che va in questa direzione».