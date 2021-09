A Porto Valtravaglia l’inaugurazione del Postamat

Martedì 28 settembre, alle ore 11.30 si svolgerà l’inaugurazione ufficiale del nuovo Postamat a Porto Valtravaglia, con la presenza di alcuni importanti Dirigenti di Posta e l’ amministrazione comunale di Porto Valtravaglia.

Il Postamat è stato installato all’esterno della filiale della Posta in via Ronchetti Scipione, zona lungolago.

“Sin d’ora il Sindaco e l’intera amministrazione ringraziano Posta per questo importante investimento sul nostro territorio, un investimento tanto desiderato e fondamentale per il nostro territorio. Da oltre un anno l’amministrazione comunale era in stretto e costante contatto con Posta e martedì un desiderio tanto ricercato sarà realtà”, spiega il vicesindaco Daniele Del Vecchio.

(foto di repertorio)