A Muceno birra e brezel per la terza edizione dell’Oktober Port

Sabato 12 settembre, dalle ore 19.00, nel cuore della piccola frazione di Muceno (Comune di Porto Valtravaglia), si terrà la terza edizione di Oktober Port. La manifestazione, si terrà presso la tensostruttura Valtsport di Muceno che garantirà l’ evento anche in caso di pioggia. Sarà un’occasione imperdibile per gli amanti della buona birra e della cucina Bavarese, allietati dal noto DJ Handie che per l’ occasione ci immergerà nelle musiche e canti in vero stile Oktoberfest.

Protagonista indiscussa della festa sarà, naturalmente, la birra, i visitatori avranno l’opportunità di degustare birre di diverse tipologie e accanto alla birra, non mancherà uno stand gastronomico pronto a deliziare i palati più esigenti con varie prelibatezze come ad esempio, gli spätzle, lo stinco di maiale, Weißwurst , il panino pulled pork , gulasch, lo strudel e senza dimenticare il brezel o le patatine fritte, crauti ecc ecc. L’evento è organizzato dalla Proloco di Porto Valtravaglia.

«Siamo contenti di questa nuova scommessa , il nostro territorio si è sempre caratterizzato per eventi in riva al lago e tipicamente estivi, abbiamo provato ad ampliare il concetto ad altri tipi di “feste”, salendo in Valle, per intercettare cittadini e turisti, anche più giovani, amanti più del luppolo che del vino. Invitiamo tutti, quindi, a partecipare a questa seconda edizione di Oktober Port, sicuri che ogni angolo della festa sarà un tripudio di sapori, profumi, musica, divertimento e buona birra». E’ possibile riservare i tavoli telefonando ai seguenti numeri di telefono: 347.721 8636.