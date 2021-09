“Progetto Comune. Insieme per Cadegliano Viconago” si presenta

“L’alternativa c’è!”, è questo uno degli slogan di Progetto Comune. Insieme per Cadegliano Viconago, una delle due liste in corsa per le amministrative 2021 del comune affacciato sul Lago Ceresio. I candidati hanno creato una pagina Facebook e si dicono impegnati ormai da settimane nel promuovere, far conoscere e raccontare ai cittadini il loro programma elettorale. Riceviamo e pubblichiamo le loro poroposte elettorali e e le loro considerazioni:

“Senza nulla togliere agli attuali compagni di viaggio, riteniamo che per Cadegliano Viconago ci voglia un’amministrazione con nuove motivazioni, nuovo entusiasmo e nuove idee, per cercare di rilanciare un paese ormai da diverso tempo troppo spento. È su queste basi che è nata questa squadra. Ci riteniamo un gruppo forte e preparato: passiamo dall’autorevolezza dell’avvocato Vaglio, alla competenza tecnica del geometra Motta, che conosce perfettamente il territorio. Non dimentichiamo la passione per le tematiche sportive di Giuseppe Calabrese e la sensibilità alle tematiche sociali di Alessia Giorgetti, Claudio Dellea e Carmen Esposito.

Non per ultime, l’attenzione alle questioni scolastiche di Rossella De Sensi e la consapevolezza delle dinamiche di artigiani e commercianti dell’instancabile Milena Andina. A loro si aggiungono i tre componenti dell’attuale maggioranza: Alberto Almieri, candidato sindaco, con una vita dedicata al settore dell’edilizia; Bruno Bianchini sempre attento a far quadrare i conti e infine Massimiliano Velini, conosciuto per la sua grinta e impegno nel Comitato Feste e sempre presente per un aiuto in parrocchia.

Il nostro programma completo è stato illustrato sui volantini informativi distribuiti e ed visibile anche sulla nostra pagina Facebook; vorremmo però sottolineare alcuni punti importanti che ci impegneremo a concretizzare già nei primi 100 giorni di amministrazione.

Obbiettivo scuola sicura:

Realizzeremo una serie di interventi di segnaletica stradale sia orizzonatale che verticale in prossimità della scuola elementare, sul tratto di strada posto di fronte all’edificio scolastico. Per noi è assolutamente indispensabile regolamentare quel tratto stradale di competenza Provinciale ma ad uso Comunale.

Obbiettivo anziani:

Riqualificare il parco La Pezza, realizzando un campo bocce mediante l’uso di fondi regionali o statali. Gli anziani sono la storia del nostro Comune, oltre a volerli ringraziare per quanto dato negli anni, bisogna dare nuovi spazi per le loro attività, spazi cancellati ormai da troppo tempo.

Obbiettivo Manutenzione del territorio:

Amplieremo la convenzione con il Tribunale per attingere a un bacino di persone che potranno svolgere dei lavori di pubblica utilità, sollevando l’amministrazione comunale di parte della spesa corrente per la manutenzione e pulizia del nostro vasto territorio comunale.

Obbiettivo Opere Pubbliche:

I Cimiteri del Nostro Comune sono il biglietto da visita per chi arriva nelle nostre frazioni. Per entrare nel Nostro Comune si costeggiano i vari Cimiteri, che purtroppo negli anni non hanno ricevuto la giusta e meritata manutenzione. Collaborando con enti privati e reperendo fondi pubblici gli ridaremo l’aspetto che meritano.

Obbiettivo istruzione:

Noi come gruppo vogliamo essere attenti ai giovani. Per noi è importante la Vostra formazione e vogliamo premiare l’impegno che metterete nello studio, perchè senza cultura non c’è futuro e Voi siete il nostro futuro! Per noi la meritocrazia è un valore importante, per questo abbiamo deciso di istituire un buono di 250 Euro per tutti i ragazzi residenti in paese che conseguiranno un voto almeno di 80/100 all’esame di maturità ”

Tutti i canditati per Cadegliano Viconagoli potete torvare qui: https://elezioni2021.varesenews.it/comuni/cadegliano-viconago/