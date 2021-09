Qualche nuvola e poi torna il caldo di fine estate

“Una debole perturbazione atlantica attraversa oggi, venerdì, il campo di alte pressioni che si estende sull’Europa ed interesserà con le sue nuvole anche Piemonte e Lombardia. L’alta pressione si rinforzerà nuovamente domenica e lunedì con ritorno del bel tempo e temperature di fine estate. Una perturbazione più attiva è attesa per mercoledì“.

La fotografia meteorologica di questa fine estate arriva come sempre dal Centro geofisico prealpino che traccia un’ipotesi di quello che saranno le prossime giornate dove dunque il caldo tornerà a farsi sentire prima dell’arrivo di una perturbazione che rinfrescerà.

Oggi, venerdì 10 settembre cielo nuvoloso, soprattutto su Piemonte, Lombardia occidentale, Alpi e Prealpi, ma ancora in parte soleggiato sulla bassa pianura e sulla Lombardia orientale. In serata possibilità di qualche pioggia isolata su monti tra Ossola e Lario.

Sabato 11 settembre via via soleggiato con residua nuvolosità al mattino sulla Lombardia orientale. Nel pomeriggio annuvolamenti in montagna con possibilità di qualche rovescio su Alpi e Prealpi. Temperature massime in rialzo di un paio di gradi.

Domenica soleggiato. Qualche banco nuvoloso in dissoluzione di primo mattino e annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio sui rilievi ma asciutto. Caldo di fine estate: massime fino a 29 gradi.

La tendenza parla di un lunedì soleggiato con annuvolamenti cumuliformi in montagna nel pomeriggio ma asciutto. Massime tra 26/29°C. Martedì 14 settembre: via via nuvoloso, probabili piogge in serata e nella giornata di mercoledì.