Regali romantici per conquistarla

La fase del corteggiamento è sicuramente quella più delicata e importante per una coppia, quindi, riuscire a fare colpo sulla ragazza che ti piace è un’impresa ardua ma non impossibile. Spesso durante le fasi del corteggiamento si rischia di commettere alcuni errori, proprio perché non si conosce bene l’altra persona e quindi, è difficile capire cosa le piace e cosa no.

Esistono però, tantissime idee regalo che lei saprà apprezzare e che ti aiuteranno a rompere il ghiaccio delle prime uscite.

Puntare sulla simpatia: regali simpatici per lei

A differenza di quanto si possa pensare, non occorre per forza scegliere regali molto impegnativi e costosi, ma almeno per le prime volte è preferibile puntare su qualcosa di più leggero e divertente. Un’idea regalo carina e dolce per la tua lei potrebbe essere ad esempio un peluche di un tenero cane o gatto, oppure un oggetto scherzoso che possa esserle utile come portachiavi, segnalibro, portafoto o altri gadget simpatici e divertenti.

In una fase iniziale come quella del corteggiamento, un regalo meno impegnativo serve a rompere il ghiaccio e ad approcciarsi in modo più semplice e naturale.

Puntare sulle sorprese: regali inaspettati per lei

L’effetto sorpresa è sempre un valore aggiunto che puoi dare al tuo regalo, soprattutto all’inizio, quando desideri stupire la tua lei. Tra le idee regalo di questo tipo, ad esempio, puoi farle recapitare un enorme mazzo di fiori con un biglietto a lavoro o a casa, in un momento in cui lei non se l’aspetta, per lasciarla a bocca aperta.

Un’altra idea folle ed inaspettata è quella di regalarle una stella. Sembra impossibile, ma in realtà si può fare. Il servizio buy a star messo a disposizione dal sito internet osr.org, infatti, ti permette di scegliere la tua stella e di rintracciarla in qualsiasi momento grazie a delle precise coordinate stellari. Un gesto del genere la stupirà e sicuramente riuscirai a conquistarla in un batter d’occhio.

Puntare sulle idee romantiche

Durante la fase del corteggiamento non si conoscono bene i gusti dell’altra persona, quindi si ha sempre paura di sbagliare e di commettere degli errori. Proprio per questo motivo, spesso puntare su idee regalo romantiche è la scelta più sicura. Ad esempio, per conquistarla puoi organizzare una serata romantica in un ristorante, guardare un film con lei o invitarla in un romantico locale sulla spiaggia.

Durante le vostre uscite, potrebbe essere una bella idea regalarle qualcosa di significativo che fa riferimento alla serata trascorsa insieme, come ad esempio, raccoglierle un fiore mentre passeggiate, o farle ascoltare una canzone importante. Con questi regali si ha anche la possibilità di iniziare a conoscere meglio l’altra persona e capire quali sono le attenzioni che gradisce.

Puntare su musica e lettura

Anche se all’inizio non si conoscono bene le preferenze musicali e di lettura dell’altra persona, i regali che restano intramontabili e che sono sempre apprezzati, sono appunto i libri o i cd musicali. Regalare alla tua lei una raccolta delle tue canzoni preferite può essere un modo originale per presentarti, facendole capire quali sono i tuoi gusti nella musica. Oppure, regalarle un bel libro, con una storia avvincente può dare spunto a discussioni e confronti molto importanti per la fase della conoscenza.