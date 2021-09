Ritardi diffusi a Malpensa a causa del nubifragio

All’aeroporto di Malpensa si registrano ancora diffusi ritardi, nella serata di domenica 19 ottobre, a causa del nubifragio che ha colpito la zona tra le 11 e le 13.

La maggior parte dei voli sono stati comunque operati: sono stati cancellati sei voli in partenza e nove in arrivo.

Solo il 30% dei voli (alle ore 21) è stato operato in orario, molti sono stati i voli in ritardo nell’arco della giornata.

Tanto per fare qualche esempio: il volo previsto in arrivo da Catania alle 15.40 è arrivato alle 21.45. Il volo da Malpensa per Palermo delle 18.40 è stato riprogrammato con oltre due ore di ritardo, con atterraggio previsto alle 22.35 anziché le 20.15 “schedulate”. Il volo da Napoli delle 17.30 è arrivato alle 21.03 anziché alle 19.00 (la foto è del nubifragio dii giovedì sera).

Simile situazione su tratte internazionali: per esempio il volo in arrivo alle 20.25 da Valencia è stato spostato alle 22.25, il volo da Amsterdam alle 20.25 ha accumulato un’ora di ritardo, l’atterraggio del volo da Kalamata in Grecia previsto per le 21 è stato posticipato qlle 22.22. Ritardi tra 30 e 60 minuti anche per i voli da Tirana, Manchester, Copenhagen, sempre a titolo di esempio. Più limitato invece il ritardo (15′) del volo Air France da Paris Charles De Gaulle.