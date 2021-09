Strade allagate e disagi, il maltempo investe il Varesotto

Una forte pioggia ha investito il Varesotto domenica 19 settembre intorno a mezzogiorno. Decine le segnalazioni di interventi in tutta la provincia.

La pioggia ha provocato disagi al traffico lungo l’autostrada A8, che collega Varese a Gallarate. Appena dopo l’uscita di Castronno l’autostrada è stata bloccata in direzione nord a causa degli allagamenti.

Interventi dei Vigili del Fuoco su tutto il territorio provinciale per decine di richieste causa la forte ondata di maltempo. Dall’inizio dell’emergenza sono oltre 130 gli interventi di soccorso tecnico urgente. Nei comuni di Jerago con Orago e Solbiate Arno si registrano sottopassi allagati, dove i vigili del fuoco hanno tratto in salvo alcuni automobilisti rimasti intrappolati dall’acqua. Richiamato anche il personale libero dal servizio e richieste squadre in supporto dal comando di Milano.

Sempre a Jerago con Orago è crollato un muro di contenimento in via Bianchi, la strada che attraversa il centro del paese: ci sono danni anche ad alcune tubature del gas e la strada è chiusa al traffico. LEGGI QUI

A Cavaria con Premezzo la pioggia ha causato problemi alla circolazione, provocando anche danni al manto stradale. È stata chiusa nei due sensi di marcia la strada provinciale 341, interrotta in prossimità di via Ronchetti a causa del cedimento avvenuto all’altezza di via XXV Aprile. LEGGI QUI

A Gallarate il maltempo improvviso ha invece provocato l’allagamento di un sottopassaggio nei pressi del Cinelandia. Difficoltà per allagamenti si sono incontrate anche ai ponti e in zona piazza Risorgimento. Fiumi in strada nel “quartiere Liberty” intorno a via Volta e nel sottopasso della ferrovia in via del Lavoro a Cascinetta e in via Ronchetti.

A causa di un allagamento avvenuto a seguito delle piogge in corso, la carreggiata in direzione Vergiate della strada statale 336 “dell’Aereoporto di Malpensa” è stata provvisoriamente chiusa al traffico dal km 5,500 al km 5,000, all’altezza del territorio comunale di Gallarate.

Anche lungo la Sp36/Sp1, la strada provinciale del Lago di Varese, si sono verificati allagamenti e smottamenti all’altezza di Buguggiate e Capolago/Schiranna.

A Luvinate occhi puntati sul Tinella. «Stiamo monitorando la situazione e al momento è tutto sotto controllo – dice il sindaco Alessandro Boriani -. Per precauzione abbiamo comunque chiuso il ponte di via San Vito ed è stato attivato un presidio della Protezione Civile».

A Busto Arsizio alcune strade sono state invase dall’acqua con 40 interventi di Polizia Locale e Vigili del Fuoco in diverse zone della città. A causa dei violenti nubifragi, il sindaco Emanuele Antonelli segnala di non passare dai sottopassi della città. «Sono andato personalmente poco fa a verificare – afferma Antonelli – e ho avvisato le forze dell’ordine che si stanno recando ora sul posto. In seguito a quanto accaduto un paio di mesi fa, Alfa, che ha in gestione il servizio idrico, ha lavorato su un piano per risolvere definitivamente il problema e, come da programma, verrà presentato mercoledì alle ore 12». Il sottopassaggio tra Castellanza e Busto Arsizio (viale Borri) è stato chiuso al traffico per precauzione.

A Casorate Sempione si è allagata parte della rotonda situata sotto il Sempione che collega il paese ad Arsago Seprio.

A Varese sono segnalati allagamenti, tra le varie zone colpite, in viale Aguggiari e in zona Iper verso Malnate.

A Cazzago Brabbia si è allagato il nuovo parcheggio in via Marconi e come di consueto anche il sottopasso sulla pista ciclabile è reso impraticabile dall’acqua.