Smottamento a Daverio in località Dobbiate

Cede un muretto a Dobbiate, frazione di Daverio. Il problema in via Belvedere, in prossimità della chiesa.

Sul posto si sono portati vigili del fuoco, protezione civile e autorità cittadine guidate dal sindaco Franco Martino, che ha contemporaneamente tenuto aggiornati anche i carabinieri di Azzate.

La Protezione Civile ha chiuso la strada con transenne e con pannelli di legno per proteggere contatore e valvole del gasLe auto delle tre famiglie residenti sono state trasferite per evitare altri problemi: non è stato necessario evacuare i residenti.