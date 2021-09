Il sindaco di Buguggiate: “Difficile intervenire quando gli eventi sono così violenti”

«Ci sono situazioni che noi sindaci non possiamo che affrontare con i mezzi che abbiamo a disposizione. L’ evento atmosferico di domenica 19 settembre era annunciato ma era difficile prevedere che portata potesse avere. I cambiamenti climatici ci costringono a fare i conti con strutture inadeguate, ma ci vogliono tempo e risorse per interventi radicali».

Matteo Sambo, sindaco di Buguggiate, ieri alle 12.30 ha indossato gli stivali e un giaccone ed è uscito a mettere i cartelli lungo il paese per deviare il traffico. Un fiume in piena aveva investito la provinciale del Lago ma anche alcune strade del suo paese. «Insieme alla Protezione Civile siamo andati in via Matteotti dove sono crollati una rivetta ed un muretto. È una via che scende verso il lago: abbiamo dovuto interrompere la circolazione. Solo che in quel momento la polizia che si trovava a Capolago deviava il traffico verso Buguggiate. Le auto tornavano verso Buguggiate e trovavano la strada chiusa. Questo per dire che gestire l’emergenza non è mai semplice. Ciascuno di noi fa tutto quello che è possibile, cercando anche di prevenire. L’anno scorso ad esempio abbiamo ripulito tutte le caditoie del paese ma ieri la terra trasportata dall’acqua era talmente tanta che molte si sono otturate. In alcuni punti l’acqua ha fatto saltare tombini di ghisa, spessi e pesanti.» Questa mattina via Matteotti è stata liberata dai detriti ed è tornata agibile.

Altra situazione a rischio s’è creata in via IV Novembre: «S’è formato oltre un metro d’acqua – continua Sambo – e una macchina si è fermata nel mezzo. Siamo riusciti a liberarla grazie alla Protezione Civile. Diverse cantine si sono allagate e nei casi più seri abbiamo utilizzato le pompe della Protezione Civile per svuotarle. Di più davvero non so cosa avremmo potuto fare»