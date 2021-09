Il ruolo della Fisioterapia nella sindrome Long Covid

La giornata mondiale della Fisioterapia, quest’anno, è dedicata al Long COVID e cioè quello stato patologico che può colpire chi precedentemente ha contratto la malattia.

E’ ormai assodato che la riabilitazione è utile in tutte le fasi della malattia, dalla terapia intensiva a quelle successive, per poter raggiungere alla fine, un recupero funzionale, che riporti quanto più possibile alla vita precedente, relazionale, professionale e familiare.

“In questo momento particolare in cui si sta parlando di medicina di iniziativa, territoriale e di prossimità, con il PNRR e la revisione della Legge regionale n. 23/2015, l’Albo dei Fisioterapisti della Provincia di Varese si sta impegnando per far comprendere quanto sia importante la figura del “fisioterapista di Comunità” all’interno delle strutture presenti sul territorio. Questo non solo per migliorare le condizioni di salute dei cittadini ma anche per andare a ridurre i costi per gli accessi in pronto soccorso e per le ospedalizzazioni inappropriate di persone che potrebbero essere curate al proprio domicilio” spiega Sergio Perillo, presidente CdA Fisioterapisti.

“Sabato 11 settembre, a Bergamo -scelta dalle Commissioni d’Albo dei Fisioterapisti della Lombardia e dall’Associazione Italiana di Fisioterapia (AIFI) sezione territoriale Lombardia come luogo emblematico per i fatti legati al COVID- incontreremo in un convegno, istituzioni politiche ed associazioni delle persone con disabilità, per capire ed approfondire cosa è mancato nell’ambito della Fisioterapia durante la pandemia da COVID-19 e quanto e come questa può rispondere in futuro ai bisogni di salute dei cittadini” conclude Perillo senza mancare di ringraziare tutti gli iscritti all’albo per il prezioso contributo dato durante la pandemia.