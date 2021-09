Spavento per Balestrini a Imola: ribaltato dopo un contatto in gara

Di sicuro, Laurence Balestrini non si dimenticherà facilmente dello scorso weekend motoristico a Imola. E questa volta non per una delle sue vittorie in FormulaX: il pilota saronnese infatti è stato suo malgrado protagonista di un pauroso incidente nel corso della Gara-1 del campionato Topjet FX200 Formula Trophy.

Il portacolori del team Viola Formula Racing è volato fuori strada durante le prime fasi di gara dopo essere stato colpito da un altro concorrente: la sua vettura si è ribaltata e Balestrini, rapidamente soccorso del personale medico dell’autodromo, ha concluso la sua giornata di corse all’ospedale con la frattura della clavicola sinistra e una serie di contusioni. Un infortunio serio ma che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Il pilota saronnese, che era all’esordio sul celebre circuito “Enzo e Dino Ferrari”, è comunque tornato nel paddock alla domenica dopo essere stato dimesso, per ringraziare i soccorritori e il team e rassicurare tutti sulle sue condizioni. Un peccato, perché le premesse erano positive, tanto da qualificarsi al secondo posto tra le vetture FX2 Open alle spalle di Marco De Toffol.

In gara una ottima partenza ha permesso a Balestrini di guadagnare quattro posizioni (in pista c’erano contemporaneamente auto di diverse classi) e finire a ridosso di vetture di categoria superiore (F3) ma alla Variante Alta è stato colpito al posteriore destro: la vettura del team Viola è stata così sbalzata verso il dissuasore all’esterno della curva che ha fatto da trampolino causando il cappottamento. Il pilota è stato raggiunto dai commissari che hanno sollevato la monoposto per permettergli di uscire dall’abitacolo: soccorso a bordo pista, Balestrini è stato prima trasferito al Centro Medico dell’autodromo e poi all’ospedale.

“Purtroppo ho pagato in maniera pesante una situazione in cui ero incolpevole. Avevamo iniziato molto bene il week-end, ma dopo pochi attimi mi sono ritrovato a testa in giù. E’ stato tutto molto veloce e inatteso, ma nonostante ciò ho cercato di mantenere il sangue freddo e cercare di ragionare per prevenire ulteriori rischi come un possibile incendio. Le manifestazioni di affetto ricevute mi hanno dato una spinta che mi sarà molto utile nel corso della mia riabilitazione. Ora dovrò cercare di rimettermi al più presto in forma, nella speranza di poter tornare quanto prima al volante di una monoposto!”.