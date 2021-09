Sull’autostrada A8 chiusa per una notte l’immissione dal centro di Milano

Lavori autostradali con limitazioni all’ingresso in autostrada A8, venendo da Milano, nella notte del 29-30 settembre.

Sul Raccordo Milano Viale Certosa SC1, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 29, alle 5:00 di sabato 30 settembre, chi proviene da Milano città sarà obbligatoriamente deviato sulla A4 Torino-Trieste, in direzione di Torino.

Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A4 verso Torino, procedere verso la barriera di Milano Ghisolfa, seguendo le indicazioni per A8/A9 Varese/Como.