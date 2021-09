Svizzera al voto sul “Matrimonio per tutti”

C’è anche il voto sulla revisione del codice civile per il progetto “Matrimonio per tutti“, tra i quesiti oggetto del voto oggi in Svizzera. La modifica legislativa, sottoposta all’approvazione degli elettori, mira a equiparare al matrimonio la stabile convivenza delle coppie omosessuali. Il progetto è stato approvato dalle Camere del parlamento elvetico a larga maggioranza.

Attualmente in Svizzera, le coppie omosessuali possono già formalizzare dal punto di vista giuridico la loro convivenza attraverso “l’unione domestica registrata” ma questa non è equiparabile a tutti gli effetti a un matrimonio.

La modifica legislativa prevede invece la possibilità di unirsi in matrimonio anche per le coppie dello stesso sesso e di conseguenza di acquisire gli stessi diritti delle coppie svizzere sposate, compresa la possibilità di adottare bambini o l’estensione della cittadinanza al coniuge.

Oltre alla votazione sul “Matrimonio per tutti” in Svizzera si deciderà oggi anche l’iniziativa “Sgravare i salari, tassare equamente il capitale”. Oltre ai due quesiti federali, in Ticino si voterà anche su altri tre oggetti: l’iniziativa sul referendum finanziario obbligatorio, le nuove regole riguardo le locazioni degli immobili e l’iniziativa “Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa”.