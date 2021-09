Torniamo a “volare” sui pattini: open day alla “ASD Pattinando Cocquio“

Mesi duri e difficili, con gli allenamenti dedicati solo all’agonistaca e i lockdown per gli altri. Un “fermo“ delle attività spazzato via dalla campagna vaccinale che ha consentito le prime misure di riapertura per investire sul ritorno alla normalità anche sul piano sportivo.

Per questo è importante riprendersi la propria vita facendo movimento e imparando nuove discipline. Un invito rivolto ai più piccoli, che “ASD Pattinando Cocquio“ promette di riprendre a “far volare“ sui pattini per una nuova stagione di sport e divertimento, con i corsi per principianti, preagonisti, agonisti e gruppi spettacolo.

La società di pattinaggio artistico che prima della pandemia vantava un numero di iscritti fra i più alti della provincia nel settore ha continuato comunque a svolgere l’attività con circa quaranta atleti di interesse nazionale impegnati in campionati di singolo e gruppi spettacolo.

Certamente i corsi amatoriali hanno risentito parecchio delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria ma ora che “Lo sport riparte in sicurezza”, con i protocolli emanati dal CONI e dalle federazioni e con la serietà delle società sportive, si può tornare nelle palestre con serenità ed entusiasmo.

Per promuovere il pattinaggio artistico su rotelle l’ASD Pattinando Cocquio organizza, domenica 3 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00, un open day per bambini e bambine di età non inferiore ai quattro anni.

L’evento si svolgerà nella palestra di Cocquio Trevisago, in via Fratelli Bandiera: le lezioni di prova, tenute da tecnici federali, sono gratuite e i pattini verranno forniti dalla società.