Ultimi giorni per partecipare al concorso “Baff in corto” di Busto Arsizio

Stanno scadendo i termini per le iscrizioni al concorso “Baff in corto”, promosso dal BA Film Festival: venerdì 10 settembre è l’ultimo giorno utile per inviare il proprio video e sperare di vederlo tra i finalisti.

Il contest, giunto alla quinta edizione, è riservato a cortometraggi di finzione o di animazione, di qualunque genere cinematografico, realizzati nel 2020 o nel 2021, della durata massima di quindici minuti (inclusi i titoli di coda). Qualora non in lingua italiana, i cortometraggi dovranno essere sottotitolati.

Tra tutte le opere pervenute la direzione artistica del BA Film Festival selezionerà le migliori dieci. Successivamente una giuria composta da alcuni studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, coordinati dai docenti, e presieduta da un personaggio del mondo del cinema o dell’audiovisivo – nelle scorse edizioni Carla Signoris, Veronica Pivetti e Cristina Donadio – assegnerà il premio “Baff 2021 – Miglior cortometraggio”.

Come partecipare

Informazioni e regolamento sono pubblicati sul sito del BA Film Festival. I cortometraggi devono essere inviati tramite la piattaforma FilmFreeway, accedendo a questo link. La quota di iscrizione è € 5,00. Il termine ultimo per la partecipazione è il 10 settembre 2021.

I corti finalisti verranno inseriti all’interno della programmazione del festival e il vincitore verrà premiato nella seconda parte della manifestazione cinematografica, in programma dall’8 al 12 novembre 2021 (la prima è in calendario dal 16 al 18 settembre).