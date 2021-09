Un libro su Carolina Castiglioni, l’ostetrica di Fagnano che fece nascere 3 mila bambini

Il Centro di Aiuto alla Vita è un’organizzazione di volontariato che si propone anche di far conoscere la storia di persone che si sono distinte nella difesa della vita. Dopo il libro su Anna e Giovanni Rimoldi, cui è dedicato il CAV di Busto, di Laura Vignati e Mario Colombo, il 23 settembre, alle ore 18.30 al Museo del Tessile, sarà presentata un’altra figura significativa di sostegno alla vita nascente, quella di Carolina Castiglioni.

La faranno conoscere meglio Donatella Negri, Giornalista Rai-TV, con Carmelo Corrado Occhipinti, edizioni Albaccara, e Antonio Pellegatta, Presidente Emerito del CAV di Busto Arsizio.

La biografia dell’ostetrica Carolina Castiglioni, cui per prima ha conferito il premio Una Vita per la Vita nel 2002, costituisce un valido esempio etico e clinico. Nata alle Fornaci di Fagnano Olona nel 1919, ha individuato e voluto per sé la prospettiva professionale di essere ostetrica quando era ancora difficile da concepire e non ben inquadrata legalmente. Sotto i voli a bassa quota dei bombardieri, già nel 1943 correva senza alcun timore, di notte come di giorno, per le sue prime prestazioni professionali.

Il suo rigore morale e la sua certezza diagnostica l’hanno posta gradualmente al centro dell’attenzione a Fagnano e nei comuni vicini. Con il progresso dell’assistenza sanitaria ha proseguito la sua professione, fino all’inizio del nostro millennio, quando aveva ormai più di novanta anni.

Il libro “Carolina. Una via per la vita”, scritto da Carmelo Corrado Occhipinti e pubblicato dalla Casa Editrice Albaccara, raccoglie gli elementi biografici mettendo a fuoco le condizioni della nascita, dell’inizio della professione negli anni Quaranta, dello sviluppo dell’assistenza sanitaria fino all’epilogo della vita dell’ostetrica.

Attraverso le testimonianze di coloro che l’hanno conosciuta, il volume ne riporta le più significative nell’ultima parte. A parlare sono mamme, figli e mariti che rievocano la sua figura, in un crescendo commovente e significativo. Albaccara Casa Editrice, l’autore e il curatore (figlio di Carolina) intendono proseguire nella raccolta di testimonianze.

Per info: Mario Sansalone 348-6464.384

Per conferme e prenotazioni (regole anticovid Mascherine e Green Pass): 334-114.0263

Via Antonio Pozzi, 7 – Tel. 0331 63.63.73 www.cavbusto.it cavbusto@virgilio.it