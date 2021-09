“Uniti per Brenta”, il programma “in pillole” della lista guidata da Ballardin

“Vota per l’impegno, la serietà, la passione e una costante partecipazione di chi in questi anni ha fatto crescere il paese di Brenta”. Una semplice frase per chiedere ai cittadini di scegliere la lista civica “Uniti per Brenta” alle elezioni amministrative che si terranno il 3 e il 4 ottobre. L’attuale sindaco Gianpietro Ballardini ha deciso di ricandidarsi per il terzo mandato e lo fa con una lista composto da alcuni volti nuovi, ma anche da persone che in questi anni hanno amministrato con lui la vita del paese.

Il suo programma tratta diversi punti: l’istruzioni, la green economy, la tecnologia, gli spazi pubblici, la sicurezza urbana, arte e cultura, turismo, la viabilità e l’ex conceria Fraschini.

È possibile visionare il programma della lista “Uniti per Brenta” in modo sintetico qui: Uniti Per Brenta – Il programma elettorale in breve