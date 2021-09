Varese in Azione: “Un’app per i servizi comunali”

Pubblichiamo l’intervento di Varese in Azione per Coletto sindaco sulla digitalizzazione del comune di Varese.

Uno dei punti fondamentali del programma che abbiamo proposto e studiato con la squadra di Varese in Azione è sicuramente la creazione di un’APP (o piattaforma) multiservizi comunale.

Cosa proponiamo? L’obiettivo è quello di proseguire il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione Comunale, rendendo i servizi al cittadino più facili e diretti, facendo risparmiare tempo e denaro all’utente e parallelamente rendendo più efficiente la “macchina comunale”.

Quali sono i servizi che intendiamo dare ai nostri concittadini?

• Richiesta documenti in formato digitale

• Prenotazione appuntamenti negli uffici comunali

• Pagamento Parcheggi e Sanzioni

• Comunicazioni dal Comune tramite notifiche PUSH (Bandi, Concorsi, Allerte Meteo, Inizio Lavori pubblici, Eventi)

• Possibilità di segnalare situazioni di degrado/pericolo tramite foto/video, con lo strumento della geolocalizzazione

• Sondaggi: il cittadino al primo posto, interpellato su temi importanti per la città, per una totale CONDIVISIONE

• Calendario rifiuti e possibilità di prenotazione per ritiri di rifiuti ingombranti

• Una mappa interattiva che possa far scoprire tutti i sentieri del nostro territorio ai nostri concittadini e a tutti i turisti

• Partecipare alla valorizzazione del territorio comunale, premiando le attività e gli esercenti che operano quotidianamente nella nostra comunità, tramite una funzione innovativa di “raccolta punti comunale”: ogni spesa effettuata preso gli esercenti del Comune di Varese darà dei “punti” al consumatore, che potrà utilizzarli per accedere gratuitamente ai servizi comunali (parcheggi gratuiti, biglietti per i mezzi pubblici gratuiti, accesso ai musei ecc. ).

Ci immaginiamo una città in cui i servizi siano di alta qualità, in cui i più giovani possano usufruire della tecnologia per accedervi, mentre i meno giovani possano avere gli stessi servizi “a domicilio”. Accessibile, smart, innovativa: questa è la città che vogliamo.