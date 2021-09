Ventunenne si ribalta a Luino sulla provinciale

Schianto nella notte a Luino lungo la strada provinciale 61.

Per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura, un ragazzo di 21 anni ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale.

I vigili del fuoco del distaccamento di Luino intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Luino che ha soccorso il giovane per il quale non si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Sul posto anche i carabinieri.