Anche Moderna sarà utilizzato come “booster”: ne basterà mezza dose

Anche il vaccino Moderna potrà essere utilizzato come “booster” per chi ha già ricevuto due dosi e sono trascorsi più di 180 giorni dal secondo richiamo.



AIFA, l’Agenzia italiana del Farmaco, si è espressa ieri, 28 ottobre ammettendo anche il secondo vaccino a mRNA e affiancando quindi a Pfizer che è stato utilizzato in questa prima fase della campagna di terze dosi.

Il vaccino Moderna da utilizzare, come terza somministrazione, corrisponde a metà dose rispetto a quelle utilizzate per il ciclo primario e potrà essere inoculato indipendentemente dal vaccino precedentemente usato.

L’avvio della nuova fase di vaccinazioni ha interessato le persone immunocompromesse per le quali è previsto il terzo richiamo, a completamento della copertura vaccinale, e si somministra dopo i 28 giorni dal secondo vaccino.

Sono poi convocati gli anziani dopo gli 80 anni e da qualche giorno anche gli over60. Le prenotazioni avvengono sul sito di Poste ma le agende attualmente aperte arrivano fino a fine novembre per cui, chi si vede scadere i 180 giorni a dicembre, non riesce a ottenere la prenotazione.

Il sistema assegna la data in base al calcolo dei 180 giorni, non si tratta quindi di 6 mesi esatti dato che ci sono mesi da 30 e mesi da 31 giorni.

Attualmente, precisa il Ministero della Salute :