Auto ribaltata in autostrada, coda di un chilometro verso Milano all’altezza della Fiera

Coda di un chilometro in autostrada all‘altezza di Milano Fiera, in direzione del capoluogo, oggi attorno alle 14.30, per il ribaltamento di una vettura.

L’incidente ha coinvolto un solo automezzo. Il conducente è stato soccorso da una ambulanza e da una squadra dei vigili del fuoco di Milano. La missione è ancora in corso e non si conoscono le condizioni dell’infortunato.