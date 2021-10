A Besozzo è il fine settimana di “Storie in tasca”. Il Festival Internazionale di Narrazione torna per una nuova edizione. L’appuntamento è al Teatro Duse da venerdì 8 e fino a domenica 10 ottobre (nella foto Oscar De Summa).

«Si torna ad aprire il teatro e a riassaporare lo spettacolo dal vivo. Come amministrazione sosteniamo questa iniziativa ed è l’occasione per avere a Besozzo professionisti di qualità. Il primo spettacolo è in lingua francese e permette di coinvolgere anche un pubblico straniero, studenti o appassionati che vogliono cogliere questa possibilità», spiega Silvia Sartorio, assessore alla Cultura.

Il festival è organizzato dall’associazione Club teatro del CCR di Ispra col patrocinio del Comune di Besozzo, e il supporto di sponsor quali l’Hotel Europa di Ispra. Il festival si terrà anche quest’anno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19. Tutti gli spettacoli sono a offerta libera, ma i posti limitati. La prenotazione è richiesta contattando: email: info@eurartccr.com, tel: +39 340 4006820. Tutto il programma: http://www.storieintasca.it/

Il dettaglio del programma di STORIE IN TASCA:

Il dettaglio del programma di STORIE IN TASCA 2021:

Teatro Duse, Besozzo

Venerdì, 8 ottobre

● ore 19.30: Apertura Festival

● ore 19:45: Carmelo Massimo Torre e Dorotea Mele ”e(s)senza suono”

Intrattenimento musicale per celebrare il decennale del Festival

● ore 20:30: Clara Cicera “Au bout du couloir à droite”

● ore 21:30: Intervallo con rinfresco

● ore 22:00: Gabriele Genovese “Brevi giorni e lunghe notti”

Sabato, 9 ottobre

● ore 19:30: Apertura serata

● ore 19:45: Gruppo amatoriale Racconto quindi Esisto ”Le storie siamo noi”

● ore 20:45: Intervallo con rinfresco

● ore 21:15: Oscar De Summa “L’ultima eredità”

Domenica, 10 ottobre

● ore 18:30: Apertura serata

● ore 18:45: Gruppo amatoriale Club di Teatro CCR “Arrabbiati”

● ore 19:30: Intervallo con rinfresco

● ore 20:00: Manuela De Meo “Manzoni senza Filtro”

Per maggiori informazioni su spettacoli e artisti visitate il sito www.storieintasca.it o

la pagina Facebook omonima.