Caronnese nervosa e sconfitta a Gozzano

Una giornata storta per la Caronnese che a Gozzano perde la partita 1-0 non riuscendo a conquistare punti e si prende anche tre espulsioni che peseranno sulle prossime gare in programma.

Al “D’Albertas” i ragazzi di mister Scalise non riescono a fare breccia nella difesa dei cusiani, si innervosiscono e nella ripresa succede di tutto. Al 24’ Arpino viene espulso per doppia ammonizione, tre minuti dopo è mister Manuel Scalise a venire allontanato per proteste e nel finale, al 44’ arriva anche la rete di Renolfi che decide la gara. Nel recupero anche Cosentino riceve il “rosso” lasciando i suoi in 9.

GOZZANO-CARONNESE 1-0 (0-0)

Marcatori: 44’ st Renolfi

GOZZANO (4-4-2): Vagge; Pici (49’ st Bane), Ciappellano, Montesano, Italiano (30’ st Sangiorgio); Rao (16’ st Renolfi), Pennati, Castelletto, Nicastri; Cominetti, Di Maira. A disp.: Ujkaj, Di Giovanni, Gemelli, Molinari, Coccolo, Paoluzzi. All.: Schettino.

CARONNESE (4-3-1-2): Ansaldi; Coghetto, Arpino, Cosentino, De Lucca; Putzolu, Vernocchi, Raso (32’ st Diatta); Corno; Esposito, Vitiello (26’ st Galletti). A disp.: Angelina, Lazzaroni, Cattaneo, Argento, Rocco, Boschetti, Bossi. All.: Scalise.

ARBITRO: Selvatici di Rovigo.

NOTE: giornata piovosa e fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori 150 circa. Espulsi: 24’ st Arpino (C) per doppia ammonizione, 27’ st Scalise (all. C) per proteste, 48’ st Cosentino (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Cominetti. Angoli 9-1. Recupero 1’, 5’.

SERIE D GIRONE A – IX GIORNATA

RISULTATI: Fossano – Pdhae 0-1; Asti – Sestri Levante 0-1; Borgosesia – Rg Ticino 4-1; Chieri – Sanremese 2-1; Varese – Ligorna 4-0; Gozzano – Caronnese 1-0; Imperia – Bra 2-0; Lavagnese – Casale 0-1; Novara – Vado 5-0; Saluzzo – Derthona 1-0.

CLASSIFICA: Chieri 22; Novara 19; Casale, Derthona 17; Gozzano 14; Bra, Varese, Borgosesia, Sanremese 13; Pdhae 12; Vado, Imperia 11; Lavagnese 10; Asti 9; Caronnese, Ligorna, Sestri Levante 8; Saluzzo 6; Rg Ticino, Fossano 5.